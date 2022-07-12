جيزان 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بعد تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير ‫المساجد التاريخية وتشمل 30 مسجدا في مختلف مناطق ‫المملكة، ومن بينها مسجدي "العباسة" و"النجدي" بمنطقة جازان، ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.وأكد سموه أن تدشين سمو ولي العهد للمرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة، يتواكب مع الاتجاه نحو الاستدامة والعمارة الخضراء، كما أن المحافظة وتطوير المساجد التاريخية يسهم بشكل رئيس في إبراز البعد الحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.وبين سمو أمير منطقة جازان أن المشروع سيعزز الاهتمام بتطوير القرى والبلدات التراثية وأواسط المدن التاريخية في المملكة، وإعادة تأهيل تلك المساجد للعبادة والصلاة بعد أن طالها الهجر في السنوات الماضية، مبرزا أن دعم سمو ولي العهد للمساجد التاريخية يعد الأكبر في تاريخ دعم المساجد التاريخية من حيث عدد المساجد والتكلفة الإجمالية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي.ودعا سموه الله تعالى أن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على هذه المبادرة الميمونة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يديم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //00:49ت م0007