نجران 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران باسمه وباسم أهالي ومسؤولي المنطقة الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة تدشينه المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يشمل تطوير 30 مسجدًا تاريخيًا في مناطق المملكة، في إطار ما يهدف إليه من إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا.وأكد سموه أن هذا المشروع يجسد حرص ولاة أمر هذه البلاد ـ أعزهم الله ـ واهتمامهم بخدمة الدين الحنيف، وتكريس قيمه ومبادئه، وعمارة بيوت الله، مشيرًا سموه إلى ما يحمله المشروع العظيم من دلالات للعمق التاريخي والثقافي والحضاري للمملكة.ودعا سموه في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهوده، وأن يجعل أعماله في موازين حسناته، ويديمه عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين.// انتهى //00:58ت م0008