القاهرة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسحقق منتخب المغرب الفوز على منتخب الكاميرون بنتيجة (35-28) في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.وضمن المنتخب المغربي بهذه النتيجة التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بجانب مصر، بعدما تأكد خروج الكاميرون من الدور المجموعات بعد خسارته أول أمس من منتخب مصر بنتيجة (40-17).وفي مباراة أخرى، تغلب منتخب الرأس الأخضر على منتخب نيجيريا بنتيجة (35-29) ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، ليضمن الرأس الأخضر التأهل إلى ربع نهائي البطولة مع منتخب تونس الذي فاز أول أمس على نيجيريا أيضًا.// انتهى //00:59ت م0009