نجران 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بعد تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية وتشمل 30 مسجدا في مختلف مناطق المملكة، ومن بينها أحد المساجد التاريخية بمنطقة نجران، ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.وأكد سموه أن تدشين سمو ولي العهد للمرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة، يأتي امتداداً لما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله - من رعاية وعناية للتاريخ وآثاره، لا سيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية، والمنابر العلمية، التي أسهمت وما زالت في تخريج العديد من العلماء والمفكرين الوسطيين المعتدلين.وأشار سمو الأمير تركي بن هذلول إلى أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية سيساهم في تطوير القرى والبلدات التراثية وأواسط المدن التاريخية في السعودية، وإعادة تأهيل تلك المساجد للصلاة والعبادة، إضافة لإبراز الخصائص العمرانية في تصميمها والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة، خصوصا أن معظم عناصر تصميم المساجد التاريخية يتواكب مع الاتجاه نحو الاستدامة والعمارة الخضراء، كما أن المحافظة وتطوير المساجد التاريخية يسهم بشكل رئيس في إبراز البعد الحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030 ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //01:13ت م0011