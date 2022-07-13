مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - المرحلة الثانية للمساجد التاريخية، مؤكدا أنها تجسد اهتمام القيادة الرشيدة ببيوت الله والعناية بها وإعمارها.وذكر معاليه أن من مآثر قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - العناية ببيوت الله، وخير دليل على هذا المشروع المبارك الذي يستهدف تأهيل المساجد التاريخية، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية لتلك المساجد، وإبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية 2030.ودعا معاليه الله عز وجل بأن يبارك في جهود قادة هذه البلاد وأن يديم عليهم ثياب الصحة والعافية.// انتهى //01:19ت م0012