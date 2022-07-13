عرعر 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على تدشين المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي شمل ترميم وتطوير مسجد تاريخي بمنطقة الحدود الشمالية.وأكد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر أن العناية بالمساجد التاريخية والأثرية وبيوت الله عموما يمثل نهج قادة هذه البلاد المباركة, حيث أولت الدولة عمارة المساجد والعناية بها جل اهتمامها وفق تعاليم ديننا الإسلامي القويم .وأوضح سموه أن تأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، سيعيد أصالتها العمرانية ويمكنها من النهوض بدورها الديني والثقافي ويبرز البعد الحضاري للمملكة, سائلاً الله تعالى أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وأن يزيدهما عزة وتمكيناً، وأن يحفظ على بلادنا أمنها وإيمانها ، وأن يجعل ما قدماه ويقدمانه في موازين حسناتهما.// انتهى //02:13ت م0013