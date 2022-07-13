نجران 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسنَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران ، و الخرخير ، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، وخباش، ويدمة، وشرورة.وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة صباحاً.// انتهى //03:22ت م0014