الرياض 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلادهولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخيةولي العهد يتلقى تهاني رئيس وزراء باكستان بنجاح موسم الحجتأكيد أميركي على تعميق التحالف الاستراتيجي مع المملكة«سلمان للإغاثة» يوزع 135 أضحية في مخيم جو النسيم بمحافظة مأرب«الحج» توعي الحجاج بضرورة إصدار تذاكر السفر الإلكترونية قبل التوجه للمطاراتمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمنتوزيع مليون نسخة من المصاحف الشريفة على الحجاج المغادريناعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات النقل يدخل حيز التنفيذأكثر من 100 ألف متطوع لخدمة ضيوف الرحمن في حج 1443هـمجلس الأمن يجدد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود لـ 6 أشهرسلمان للإغاثة يوزع 550 أضحية في الصومالوأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( صياغة العلاقات): العلاقات بين الدول تمر بمنعطفات مختلفة الاتجاهات حسب قرب العلاقة أو بعدها أو حتى فتورها، هذا أمر طبيعي، كون العلاقات لا تكون جيدة دائماً ولا سيئة دائماً، وما يحدد اتجاهاتها المصالح المشتركة والمواقف إذا كانت متوافقة في خطها العام أو مختلفة، وحتى إذا توافقت في التوجه قد تختلف في التفاصيل، كل تلك الأمور معروفة في علاقات الدول وفي سياسات التعامل بينها، وما يدل على ذلك القول السائد «لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة بل مصالح دائمة» وهو أمر واقعي تماماً يفسر ماهية تلك العلاقات.وأضافت : العلاقات السعودية الأميركية التي ترسخت مع لقاء الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت في عام 1945 على ظهر البارجة الأميركية (كوينسي) في البحيرات المرة قرب قناة السويس؛ ليست علاقات عادية، ولكن شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تحمل أهمية لكلا الدولتين، منذ ذلك التاريخ الممتد لأكثر من ثمانية عقود والعلاقات بين الرياض وواشنطن علاقات استراتيجية متشعبة في شتى المجالات ما أعطاها زخماً على مدى كل تلك العقود.وأوضحت : العلاقات السعودية الأميركية كغيرها من العلاقات بين الدول، تشهد ارتفاعاً في وتيرتها أو انخفاضاً حسب ما تفرضه الظروف المحيطة المؤثرة فيها، ورغم ذلك تبقى علاقة استراتيجية تعززها مصالح مشتركة لا يمكن تجاهلها بل يمكن البناء عليها لأخذها إلى مراحل أكثر وضوحاً وإيجابية تراعي خصوصية كل دولة وحقها المكفول في اتخاذ القرارات والمواقف التي تتناسب مع مصالحها.وأشارت إلى : أن زيارة الرئيس الأميركي للمملكة تأتي في ظرف دولي غاية في التعقيد بوجود ملفات لأزمات لازالت مفتوحة وقابلة للتطور عطفاً على الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم من الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة مروراً بأزمة الغذاء العالمية عدا عن وباء كورونا الذي لازال موجوداً والأزمات السابقة التي لم يتم إيجاد حلول نهائية لها كالقضية الفلسطينية والملف النووي الإيراني وملف الإرهاب.وختمت : قمم جدة لن تكون عادية بكل المقاييس، فالدول العربية لديها قضاياها والولايات المتحدة لها ملفاتها، والوصول إلى نقاط التقاء ليس بالمستحيل ولكن لن يكون سهلاً.// انتهى //07:03ت م0018