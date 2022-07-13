إسلام آباد 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم توجيه رئيس الوزراء شهباز شريف الهيئات المدنية الفيدرالية والإقليمية بتعزيز إجراءات السلامة قبل موجة الأمطار الموسمية الجديدة، في حين تجاوزت حصيلة ضحايا الحوادث الناجمة عن الموجة الحالية للأمطار في باكستان عن المئة قتيلاً.واهتمت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا مدعوماً من قبل باكستان وخمسة دول من آسيا الوسطى، يطالب بتعزيز الاتصال لضمان النمو الاقتصادي في المنطقة.وأخبرت عن ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان بنسبة خمسة في المئة خلال الأيام الأخيرة.وتناولت صحف الأربعاء متفرقات منها مقتل عشرات الأشخاص بسبب الفيضانات التي ضربت مدنا مختلفة في أفغانستان، بالتزامن مع تعرض مئات المنازل وعدد كبير من الأراضي الزراعية للدمار، وقلق العديد من البلدان من ظهور متحورات جديدة وأكثر خطورة لفيروس كورونا، ومقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بضربة أمريكية.// انتهى //07:36ت م0019