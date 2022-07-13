اقتصادي / ارتفاع قيمة التجارة الخارجية للصين بنسبة 9.4 %
الأربعاء 1443/12/14 هـ الموافق 2022/07/13 م واس
بكين 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واس
ارتفعت التجارة الخارجية للصين من البضائع بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان (حوالي 2.94 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة الوطنية للجمارك في الصين اليوم أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 13.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 11.14 تريليون يوان، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.66 تريليون يوان.
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