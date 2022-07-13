بكين 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسارتفعت التجارة الخارجية للصين من البضائع بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 19.8 تريليون يوان (حوالي 2.94 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022.وأظهرت بيانات الهيئة العامة الوطنية للجمارك في الصين اليوم أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 13.2 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 11.14 تريليون يوان، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.66 تريليون يوان.// انتهى //08:59ت م0021