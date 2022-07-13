الرباط 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، عن نجاح حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن.وأخبرت عن موجة الحرارة المرتفعة جدًا، التي تعيشها معظم مناطق المغرب منذ الاثنين، تزامنًا مع موجة جفاف شديدة تضرب البلاد هذا العام.وتطرقت صحف الأربعاء إلى الجولة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنطقة الشرق الأوسط، مبرزة أن جدول أعمال الزيارة يتضمن العديد من الملفات الدولية الراهنة.وتابعت تطورات المشهد السياسي في بريطانيا بعد استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مشيرة إلى أن عدد المرشحين لخلافته بلغ 11 مرشحًا.ولفتت صحف الرباط إلى انخفاض قيمة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي، بسبب المخاوف من نقص إمدادات الطاقة.// انتهى //10:11ت م0022