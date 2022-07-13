جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستفقد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ووقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.وأكد الفريق اليحيى أنه تم دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتسهيل إنهاء إجراءات المغادرة.// انتهى //10:14ت م0023