شيتشانغ 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأطلقت الصين اليوم القمر الصناعي "تيانليان II-03"، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وسيوفر القمر الصناعي نقل البيانات وخدمات القياس عن بعد والتتبع والقيادة، للمركبات الفضائية المأهولة وسواتل موارد المدار المنخفض والمتوسط، كما سيدعم خدمات القياس عن بعد والتتبع والقيادة اللازمة لإطلاق المركبات الفضائية.ويعدّ "تيانليان II-03" الجيل الثاني من الأقمار الصناعية الصينية لنقل بيانات في المدار المتزامن مع الأرض.// انتهى //10:14ت م0024