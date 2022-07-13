الرياض 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتعاونهما مع أشخاص من الجنسية ذاتها خارج المملكة وإرسال رسائل احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيها أن لديهما حالات إنسانية داخل المملكة تستدعي المساعدة المالية وطلب تحويلها عبر حساب بنكي، ومن ثم تحويل الأموال إلى الخارج، وضبط بحوزتهما (17,500) ريالٍ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //10:15ت م0025