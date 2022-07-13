جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.وأشاد - أيده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.// انتهى //10:22ت م0026