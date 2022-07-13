جيزان 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الحرث، والعارضة، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة التابع لمحافظة بيش، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما نبّه من أمطار رعدية وأتربة مثارة يصحبها نشاط في الرياح وتدنٍ في الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والدرب وبيش والأجزاء الساحلية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //11:09ت م0029