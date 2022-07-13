القاهرة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، الاستمرار في مساندة الصناعة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة إلى فرص تنموية، وتقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدأ اليوم أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه عام 2021م، ويستهلها بزيارة كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.وأشارت إلى تأكيد كلٍ من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائب المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، خلال مباحثاتهما أمس، ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في البلاد.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى التراجع الحاد الذي شهدته أغلب البورصات العالمية أمس، متأثرة بأكبر هبوط في العملة الأوروبية "يورو" منذ 20 عامًا، وانخفاضها للمرة الأولى إلى مستوى الدولار.// انتهى //11:13ت م0030