طوكيو 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع مدعومة بأسهم الشركات المرتبطة بصنع الرقائق وشركات الطيران لكن حدّ من المكاسب تراجع أسهم الطاقة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.54 في المئة، ما يعادل 142.11 نقطةً، ليصل عند مستوى 26478.77 نقطةً، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بمقدار 5.55 نقاطٍ ، ما نسبته 0.29 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1888.85 نقطةً.// انتهى //11:22ت م0031