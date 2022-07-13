الخرطوم 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء على إعلان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، نجاح حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن.وأبرزت تأكيد رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان خلال مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمناطق الابيضاب ومنطقة كلي شمال السودان أمس، أنه لا تهاون في تراب الوطن وأمنه وسلامته واستقراره.ونشرت صحف الأربعاء إعلان عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان "شمال"، مالك عقار إير، عن مبادرة سياسية جديدة تتضمن ثلاث مراحل، لحل الأزمة السياسية وتجاوز حالة الاحتقان الراهن واستكمال عملية السلام، وإغاثة النازحين واللاجئين بتقديم الدعم الإنساني العاجل لهم واستكمال الترتيبات الأمنية.وأخبرت عن مصرع 13 من المهاجرين السودانيين متأثرين بجراحهم إثر احتراق السيارة التي تقلهم بالصحراء الليبية.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى تحذير تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر من تعرض 811 مليون شخص حول العالم لخطر الجوع في غضون الأشهر المقبلة، نتيجة ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.// انتهى //11:39ت م0032