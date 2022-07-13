تونس 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد في ظل الانتشار الواسع لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى توصيات اللجنة العلمية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لا يزيد الوضع تعقيدًا.وأشارت في الشأن الليبي إلى بحث المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو مع نظيره الألماني، كريستيان بوك تطورات الأزمة الليبية.وكتبت عن بدء الرئيس الأمريكي جو بايدن أول جولة له في الشرق الأوسط منذ توليه منصبه عام 2021م، ويستهلها بزيارة كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.وتناولت صحف تونس إعلان مكتب رئيس الوزراء السريلانكي أنه قد تم إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا بعد مغادرة الرئيس غوتابايا راجاباكسا سريلانكا.// انتهى //11:51ت م0033