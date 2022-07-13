الرياض 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي باسمه وباسم جميع الشركاء في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية - حفظهما الله - على النجاح الكبير الذي حققه موسم الحج لهذا العام، وخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل كفاءة ويسر .وأكد معاليه أن نجاح موسم الحج لهذا العام يأتي بفضل من الله ثم بفضل الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة - رعاها الله - وما وفرته من تسهيلات وممكنات بشرية ومادية لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، منوهاً بالجهود التي بذلتها جميع القطاعات والأجهزة الحكومية، وما تم من خدمات نوعية أسهمت بشكل كبير في تيسير أداء فريضة الحج لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم منها.وقال المهندس العوهلي :" إن موسم الحج بشكل خاص يحظى برعاية واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، من خلال اهتمامهما بضيوف الرحمن مما كان له الأثر في تيسير وتسهيل أدائهم لفريضة الحج الأمر الذي انعكس على نجاح الموسم لهذا العام على الأصعدة كافة"، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات للمملكة بشكل سنوي والقدرة الكبيرة على تقديم أفضل الخدمات على أكمل وجه لحجاج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الظروف التي مر بها العالم جرّاء جائحة كورونا، أصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.وقدم معاليه شكره وتقديره لكل أجهزة الدولة التي أسهمت بقدراتها البشرية والمادية في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وما قدموه من خدمات حديثة وتقنيات مبتكرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لتأدية مناسكهم بأمان وطمأنينة ويسر وسهولة.// انتهى //12:02ت م0034