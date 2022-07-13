لندن 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان ثلاثة من أصل أحد عشر مرشحاً لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الانسحاب من السباق على المنصب، فيما يستعد الثمانية الآخرون لخوض الجولة الأولى من الاقتراع أمام أعضاء حزب المحافظين الحاكم.وعرجت على بدء الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى بحث التعاون والتنسيق مع الحلفاء في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد الاستقرار العالمي.وتطرقت صحف الأربعاء إلى عقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، محادثات على هامش منتدى المحيط الهادئ مع نظيره رئيس وزراء جزر سولومون، مبينة أن الخطوة تأتي في إطار خطة المسؤول الأسترالي لترميم علاقة بلاده مع دول المنطقة بعد التوترات التي حدثت خلال الفترة الماضية.وتناولت صحف لندن تأثيرات تغيير المناخ على الدول الفقيرة، مشيرة إلى أن 11 دولة أفريقية ربما تحتاج لإنفاق 22 % من الناتج القومي المحلي للتكيف مع الارتفاع في درجات الحرارة، على الرغم من أن تلك الدول مسؤولة عن أقل معدلات انبعاثات كربونية على مستوى العالم.// انتهى //12:05ت م0035