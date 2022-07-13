أثينا 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة كريت بجنوب اليونان.وأعلن معهد أثينا للدراسات الجيوديناميكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات شمال شرق بلدة أركالوخوري في منطقة هيراكليون، فيما كان العمق 8 كيلومترات وقد وقع الساعة 11:19 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية.// انتهى //13:12ت م0040