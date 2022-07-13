مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسشارك أعضاء هيئة التدريس بكلية الحرم المكي الشريف، خلال موسم حج هذا عام 1443هـ، في برنامج إجابة السائلين داخل المسجد الحرام، وبلغ عدد ساعات المشاركة 1250 ساعة في 13 يومًا، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج من أعضاء هيئة التدريس 25 شخصًا.وأوضح عميد الكلية الدكتور حسن بن أحمد بالبيد، أن هذه المشاركة تأتي من منطلق واجبهم التعليمي والإرشادي والتوعوي تجاه الجميع والإسهام في إرشاد الحجيج، وتوعيتهم بأحكام نسكهم، والإجابة عن تساؤلاتهم، وإيصال الرسالة والمنهج العلمي الذي تنتهجه بلادنا المباركة في بيان ونشر تعاليم الإسلام الوسطي والحرص على التيسير على الحجيج من جميع أنحاء المعمورة، ونبذ الاختلاف والفرقة.وأكد بالبيد أهمية الدور الإرشادي لأصحاب الفضيلة المشاركين في مهمة توعية وتعليم ضيوف الرحمن أحكام مناسك الحج والإجابة عن تساؤلاتهم.// انتهى //13:33ت م0041