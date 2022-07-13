أديس بابا 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسالتقى المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.وناقش الجانبان دور الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة والأمن والاستقرار في ليبيا بما يعود بالنفع على الأمن الإقليمي لأعضاء الاتحاد الأفريقي وسائر الدول خارج أفريقيا، والجهود المبذولة لتحديد ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.// انتهى //13:40ت م0044