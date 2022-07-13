مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسيواصل معرض "واحات" الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، في فندق الشيراتون بحي النسيم في العاصمة المقدسة، استعراض المشاريع التقنية التي وظفتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث يستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.ويضم المعرض عدداً من الأجنحة التفاعلية التي تستعرض تطبيقات الوزارة الإلكترونية، منها جناح تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية 3D، والمكتبة الإلكترونية، وجناح مكتبة مكة المكرمة الذي يستعرض المخطوطات النادرة للمكتبة، وجناحاً خاصاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يستعرض منجزات وأعمال المجمع، كما يقدم هدية لكل زائر.ويضم المعرض جناح البرامج العلمية والدعوية التي تنظمها الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها، في إطار رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.يذكر أن معرض "واحات" يفتح أبوابه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً.// انتهى //13:49ت م0045