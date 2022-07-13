جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على مشاعره وتهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.// انتهى //13:56ت م0046