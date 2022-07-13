جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام.وقد شكر خادم الحرمين الشريفين، سموه على تهنئته الأخوية وما أبداه من مشاعر صادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.// انتهى //14:06ت م0047