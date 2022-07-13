مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسنوه المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لمنظمات علماء الفلبين للسلام والتنمية الدكتور عبدالحنان تاغو، بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية كاملة واهتمام بالغ بضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ما وجده الحجاج من رعاية ووفرة في الخدمات والإمكانات والتقنيات والتسهيلات في كافة مناطق الحج تجعل رحلة الحجاج باقية في الأذهان.وأعرب عن شكره وتقديره لحكومة وشعب المملكة على ما قدموه لحجاج بلاده خلال موسم حج هذا العام وما ينعم به ضيوف بيت الله الحرام من أمن وأمان وراحة واستقرار، داعيًا الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء.وأشاد بالتجهيزات المتقدمة التي وفرتها المملكة لراحة وأمن ضيوف الرحمن، فضلا عن استخدام التقنيات العالية في كافة المجالات ذات الصلة، إلى جانب التطور في المواصلات والمخيمات والتغذية، علاوة على ما شهده المسجد الحرام من توسعة عملاقة استخدمت فيها أحدث أنواع التقنيات، مما يؤكد تفوق المملكة على المستوى العالمي في استخدام الهندسة المعمارية الحديثة، مع الحفاظ على المعمار والهوية الإسلامية المميزة، لافتا النظر إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يصف هذه الإنجازات الكبيرة التي شملت المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستخدام كل ما هو جديد وبميزانيات وقدرات هائلة لم تبخل بها المملكة لتطوير المقدسات الإسلامية.وقال المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لمنظمات علماء الفلبين للسلام والتنمية : لقد شاهد الجميع حجم البناء الضخم في منطقة الجمرات الذي استخدمت فيه العناصر الهندسية المتميزة بما يسهل انتقال ضيوف الرحمن بسلاسة غير مسبوقة، وهذا كله يجير للإنفاق الضخم الذي اضطلعت به حكومة المملكة العربية السعودية لراحة الحاج وفق نظام متكامل ومدهش لإدارة هذا الحجم الضخم من البشر.// انتهى //14:14ت م0048