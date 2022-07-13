بكين 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية في الصين اليوم إنذاراً باللون البرتقالي؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، التي تشهدها أجزاء من الصين.وتوقع المركز أن تشهد أجزاء من شنشي، وآنهوي، وجيانغسو، وشانغهاي، وهوبي، وهونان، وجيانغشي، وتشجيانغ، وفوجيان، وسيتشوان، وتشونغتشينغ، وقويتشو، ارتفاع في درجات الحرارة تتراوح ما بين 37 و39 درجةً مئوية، مع احتمالية وصولها إلى 40 درجةً مئوية، داعيًا إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للعاملين المعرضين لدرجات حرارة عالية .ويتألف مستوى إنذارات الطقس في الصين من أربعة مستويات بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر خطراً ويليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.// انتهى //14:18ت م0049