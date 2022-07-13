مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسبدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام القادمين من تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا مغادرة مكة المكرمة بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج.وأوضح العضو المنتدب لشركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا زهير محمد خطاب شاكر، أن عملية مغادرة الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم، أو إلى جدة للمغادرة إلى أوطانهم تتم وفقاً للإجراءات المعتمدة، ولما خطط لها ، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالمسجد الحرام ، والعمل على توفير حافلات حديثة ومجهزة بالخدمات كافة من شركات نقل الحجاج المنطوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات ، قبل مغادرة الحجاج بوقت كاف ، مع توفير العمالة الكافية لنقل الأمتعة ، وإنهاء إجراءات المغادرة من قبل مراكز الرفادة بمقر سكن الحجاج دون الحاجة للتوجه إلى مقر المركز ، مبيناً أن عملية المغادرة تتم وفقاً لمواعيد المغادرة المعتمدة من قبل.// انتهى //14:23ت م0050