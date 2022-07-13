جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لسموه على تهنئته الأخوية، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والبركات.// انتهى //14:26ت م0051