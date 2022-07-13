الرياض 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واس‎ صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق جازان ونجران وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (13) طنًا و(296) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و(230) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(334,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(278) جرامًا من مادة الأفيون المخدر، و(1.8) جرام من مادة الكوكائين المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم (30) متهمًا، منهم (16) مواطنًا، و(14) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (11) من الجنسية الإثيوبية، و(3) من الجنسيات الصومالية والإرترية والمصرية، واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.// انتهى //15:00ت م0056