مسقط 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى 57ر4114 نقطة منخفضًا بمقدار 1ر4 نقاط وبنسبة بلغت 10ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 70ر4118 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و92 ألفًا و999 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة بلغت 3ر76 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4 ملايين و619 ألفًا و754 ريالًا عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة بلغت 205ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 39ر22 مليار ريال عُماني.// انتهى //15:00ت م0057