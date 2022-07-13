جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.وهنأ فخامته، خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لفخامته على مشاعره الأخوية، مؤكداً حرص المملكة وتسخيرها الإمكانات كافة لراحة الحجاج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.// انتهى //15:04ت م0058