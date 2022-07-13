جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج.كما قدر فخامته عاليًا ما تبذله المملكة من جهود وتسخيرها لكافة الإمكانيات خدمةً للحجاج.وقد شكر خادم الحرمين الشريفين فخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية، سائلاً الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.// انتهى //15:41ت م0060