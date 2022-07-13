مكة المكرمة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسوفرت رئاسة شؤون الحرمين روبوتًا لتوزيع المصاحف والكتب داخل المسجد الحرام، يعمل بمستشعر ثلاثي لتجنب الاصطدام، ونظام ملاحي ذكي يدعم تحديد المواقع المحددة يدويًا وآليًا.وأوضح مدير الإدارة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي المهندس عايض المجنوني أن الروبوت الذي تشرف على تشغيله وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي يعد من أحدث التقنيات في مجال الروبوتات التي تقدم خدمات التوزيع للمصاحف والكتب، ويحتوي على مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحجاج وقاصدي المسجد الحرام والحواجز ونظام ملاحة تلقائي، كما أنه يحتوي أيضا على (4) أرفف تتحمل أوزانًا تصل إلى (40) كجم.من جانبه، أفاد مدير إدارة الذكاء الاصطناعي المهندس بندر إمام أن الروبوت يعمل في الأماكن والمساحات الكبيرة، وتصل خدمته إلى (24) ساعه دون توقف, لافتًا النظر إلى أن الروبوت له أربعة أرفف لحمل الأوزان الثقيلة، ويتميز بتفاعل ذكي يتيح له معرفة مساره، ويمكن استخدامه عن طريق اللمس التفاعلي والاستجابة بشكل تفاعلي، والبطارية تعمل بشكل متواصل لمدة (24) ساعة مع إمكان تبديلها، ويمتلك علبة استشعار يمكن من خلالها تحديد زمن ومدة التوصيل بشكل واقعي، وفيه أكثر من كاميرا لتحديد الأماكن بدقة، مع توفر خاصية العمل بالأشعة تحت الحمراء، وأيضًا رادار ليزري مصمم لتحديد المواقع بدقة عالية، ونظام (تعليق أو مكابح ذكي) ذو كفاءة عالية لتجنب الصدمات بالأجسام الجامدة والمتحركة.// انتهى //16:02ت م0063