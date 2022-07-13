جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسغادر فخامة رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح جدة اليوم، بعد أدائه مناسك الحج.وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة، ومدير شرطة المحافظة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤولين.// انتهى //16:37ت م0065