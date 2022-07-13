لندن 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسكشفت بيانات رسمية في بريطانيا اليوم عن نمو الاقتصاد خلال شهر مايو الماضي على عكس التوقعات.ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، حقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة ٠.٥٪؜ خلال الشهر، متجاوزاً بذلك حالة الركود التي شهدها خلال أبريل ومارس الماضيين.وأوضح بيان المكتب التفصيلي لذلك الشهر أن جميع قطاعات الاقتصاد نمت خلال شهر مايو، بما فيها قطاعات الخدمة والنقل والإنشاءات.على صعيد متصل، كشفت البيانات أن معدل التضخم بلغ ٩.١٪؜ خلال شهر مايو، في طريقه للارتفاع إلى ١١.٠٪؜ بنهاية العام الجاري، حسب تقديرات المكتب.// انتهى //16:44ت م0066