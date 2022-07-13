بريدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير ‫المساجد التاريخية‬ وتشمل 30 مسجداً في مختلف مناطق ‫المملكة‬، ومن بينها أحد المساجد التاريخية بمنطقة القصيم ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.وأشار إلى أن إطلاق سمو ولي العهد المرحلة الثانية من المشروع، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة سيكون له دور كبير ورائد في إبراز البُعدين الحضاري والثقافي للمملكة، الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030، عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة للمساجد التراثية وتعزيز مكانتها الدينية.ودعا سموه الله العلي القدير أن يجزل الأجر والمثوبة لسمو ولي العهد على هذه المبادرة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان.// انتهى //17:14ت م0071