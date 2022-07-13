بروكسل 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسالتقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل اليوم برئيس الوزراء الألباني إيدي راما .ورحب الأمين العام للحلف في بيان بإسهامات ألبانيا في الحلف وبمجموعات القتال متعددة الجنسيات التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي في لاتفيا وبلغاريا، وكذلك في بعثة حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو ، مشيدا بالتزام ألبانيا بتعزيز الاستقرار والتعاون في جميع أنحاء غرب البلقان.وأثنى ستولتنبيرغ على ألبانيا لتصديقها على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكداً أن هذا يدل على أن باب حلف شمال الأطلسي لا يزال مفتوحا وأننا نواصل الدفاع عن حق كل دولة في اختيار طريقها الخاص.// انتهى //17:17ت م0072