أديس أبابا 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسكشفت المنظمة الدولية للهجرة عن نفوق ما لا يقل عن 1.5 مليون رأس من الماشية في المناطق المتضررة من الجفاف في إثيوبيا.وقالت في تقرير لها: إن ما يقرب من 300 ألف شخص متضرر من الجفاف قد هاجروا بحثًا عن المياه أو المراعي أو المساعدة.وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية كشف يوم الخميس عن نفوق ما لا يقل عن سبعة ملايين رأس من الماشية في دول القرن الأفريقي المتضررة من الجفاف.كما حذر المكتب الأممي من أن الوضع قد يتدهور أكثر، حيث تشير التوقعات إلى أن موسم الأمطار في أكتوبر – ديسمبر 2022 قد يفشل أيضًا، مما يؤدي إلى وضع غير مسبوق وكارثي لم يشهد القرن الأفريقي مثله في التاريخ الحديث.// انتهى //17:36ت م0073