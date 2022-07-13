إسلام آباد 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسلقي ستة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال اشتباكات مع قوات الجيش الباكستاني في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن فرقة عسكرية داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة "دتة خيل" بوزيرستان، بناء على معلومات استخباراتية، واشتبكت مع الإرهابيين وقتلت ستة منهم، وصادرت منهم أسلحة ومتفجرات وذخيرة.وبيّن أن الإرهابيين الذين قُتلوا كانوا متورطين في تنفيذ عمليات إرهابية على قوات الأمن، مشيراً إلى أن جندياً من رجال الجيش قضى خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.// انتهى //17:39ت م0074