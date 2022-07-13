حضرموت 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 133 طنًا و 750 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية حجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 7.500 فرد.ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز على الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق، وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا، والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية.// انتهى //17:59ت م0075