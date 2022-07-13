لندن 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالًا هاتفيًا بنظيره الياباني فوميو كيشيدا، أعرب خلاله عن تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي.وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن شينزو آبي كان له دور مهم في إرساء أسس العلاقة المميزة بين المملكة المتحدة واليابان، مضيفًا أن اغتياله كان عملًا مروعًا.من جانبه أعرب المسؤول الياباني عن ثقته في أن المملكة المتحدة ستستمر في كونها شريكًا دوليًا قويًا لليابان.// انتهى //18:34ت م0079