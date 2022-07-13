القاهرة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستغلب منتخب السنغال على نظيره الزامبي بنتيجة (47-23) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر حاليًا.وحقق منتخب السنغال بهذه النتيجة أول فوز له بالنسخة الحالية من البطولة القارية، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمته الثالثة بعد الخسارة أمام منتخبي أنجولا والكونغو الديمقراطية .// انتهى //18:36ت م0081