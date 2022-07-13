مقديشو 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 100 أضحية للأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين من الجفاف في عدة مناطق بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 2,400 فرد، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في جمهورية الصومال لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ، حيث يبلغ إجمالي الأضاحي الموزعة خلال أيام العيد 2.000 أضحية، سيستفيد منها 48.000 فرد من المحتاجين والنازحين والمتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية.ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //18:38ت م0082