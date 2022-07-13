إسلام آباد 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 900 أضحية للأرامل والأيتام والمتضررين من الفيضانات في مدن كوهستان، و شترال، وباجور، ومانسهرة، وجارسدة، ولكي مروت، ومردان، وصوابي، التابعة لإقليم خيبربختون خوا، ومحافظتي غانشي سكردو في مقاطعة جلجت بلتستان، استفاد منها 80,297 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في جمهورية باكستان الإسلامية لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.// انتهى //18:40ت م0083