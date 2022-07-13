جدة 14 ذو الحجة 1443 هـالموافق 13 يوليو 2022 مواساستقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي في عمَّانَ - اليوم- معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، والوفد المرافق له, بحضور معالي الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور، ومعالي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية نايف الفايز.ونَوَّهَ سموُّه بجهود المنظمة العربية للسياحة والدور الذي تقوم به في الوطن العربي ودعمها للسياحة بالأردن، مشيدًا بتوقيع اتفاقية التعاون بين منتدى الفكر العربي والمنظمة العربية للسياحة.من جانبه،شدَّدَ رئيسُ المنظمة العربية للسياحة على أهمية العمل العربي المشترك لتمكين المجتمعات اقتصاديًّا، مشيرًا إلى أنَّ هناك الكثير من الأهداف والتوجهات التي تربط بين المنتدى والمنظمة، وخاصة في الجانب التنموي للمجتمعات العربية، وتعزيز القطاع السياحي.وأوضحَ الأمينُ العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبو حمّور أنَّ توقيعَ هذه الاتفاقية تأتي لتفعيل التواصل بين المنتدى والمؤسسات الثقافية والفكرية، وتكوين نظرة عربية معاصرة لمختلف القضايا المتعلقة بالمجتمعات العربية والاقتصاد والثقافة والتنمية، والعمل على توحيد الجهود والرؤى العربية للحد من الأزمات والتحديات.وعدَّ قطاعَ السياحة كأبرز القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي للدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات في حماية الاستثمار السياحي وتطويرها.وتنصُّ مذكرةُ التفاهم الموقَّعة بين المنتدى والمنظمة العربية للسياحة على التعاون وتوحيد الجهود في كل ما يخدم تطلعات الجانبين، من خلال التشاور وتبادل الآراء والزيارات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، وإقامة فعاليات فكرية وثقافية واقتصادية.// انتهى //19:26ت م0084