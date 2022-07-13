الرباط 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسانطلقَتْ بالعاصمة المغربية الرباط اليوم أعمالُ الجلسة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، بمشاركة ممثلين عن 80 بلدًا لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالتسامح والسلام.وبدأتْ أعمالُ هذا اللقاء الذي يستمرُ على مدى 3 أيام، باجتماع مكتب البرلمان، واجتماعات اللجان الداخلية التي تعنى بتعزيز السلام، وشؤون المرأة والشباب، والشؤون الخارجية، والتنمية المستدامة، والشؤون القانونية، ومكافحة الإرهاب، قبل أنْ تعقدَ الجلسة العامة للمؤتمر يوم غدٍ.ويعملُ البرلمانُ العالمي للتسامح والسلام- بصفته منظمةً دوليةً- على نشر ثقافة التسامح من أجل معالجة قضايا السلام الدولي المعاصرة، ومكافحة التمييز والعنصرية والتعصُّبِ والتطرُّفِ الديني والعرقي والطائفي، وإغناء وتطوير قواعد القانون الدولي بما يعزِّزُ مبادئَ التسامح لتحقيق السلام.// انتهى //19:41ت م0086